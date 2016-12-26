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    «Зенит» нацелился на Роббена

    «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Арьену Роббену. При этом сообщается, что сам голландец не имеет никакого желания покидать мюнхенский клуб.

    Сделка может состояться при условии, если сине-бело-голубые согласятся заплатить за 32-летнего футболиста порядка 10 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Баварией» рассчитано до окончания нынешнего сезона.

    В текущем розыгрыше Бундеслиги Роббен забил пять голов и сделал три результативные передачи в 10-ти встречах.

    Источник: Itasportpress

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    26.12.2016 16:02
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +31

      damon_2005 29 декабря 2016, 10:55

      Лучше Менфиса Депая у МЮ взять в аренду с правом выкупа, вот это навар. Роббен пусть в Китай едет деньги зарабатывать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21

      MANBOMBARDIR 28 декабря 2016, 22:21

      кто то им подсказал что РОББЕН футболист!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 28 декабря 2016, 10:48

      Мечтать не вредно))

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 27 декабря 2016, 14:23

      роббен не идиот чтоб из основы баварии в зенит переходить, да и как то мало предлагают, совсем не в духе зенита

      -1
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      Рейтинг: +351

      zadira56 27 декабря 2016, 09:51

      Ух ты!

      0
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      Рейтинг: +4951

      polt 26 декабря 2016, 20:56

      Как китайцы, собирают всех когда-то игравших... Ставки на молодежь нет. Хотят здесь и сейчас. Футбол не важен, важен и нужен результат.

      1
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 26 декабря 2016, 20:22

      Ненужный трансфер мне кажется, у него ресурса практически не осталось, упаси бог. Брать футболистов старше 30-и лет не имеет смысла, по моему

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 26 декабря 2016, 19:11

      "Проявляет интерес" и "нацелился" - настолько разные вещи, что из них можно сделать новость на бомбардир.ру !

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 декабря 2016, 19:00

      Роббен же не съел свои мозги на завтрак, чтобы соглашаться с такой затеей) Лучше уж в Китай поехать доигрывать или в эмираты - уровень чемпионатов такой же, но денег больше! Ни бомжарня, ни хлев, ни ипподром, и тем более все остальные - не соответствуют его уровню

      -2
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > diadushka 26 декабря 2016, 20:28

      ...был выше уровнем когда-то, это правда, но уже давно не нашего уровня игрок , и вырасти до уровня Зенита или ЦСКА уже не сможет

      1
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    • ...
      Рейтинг: -15

      loboda2012 26 декабря 2016, 18:57

      Правильно, а почему бы Миллеру не выручить Германию и не купить неликвид на народные деньги. У нас в России традиция такая, хлам скупать!

      -1
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