«Зенит» нацелился на Роббена

Лучше Менфиса Депая у МЮ взять в аренду с правом выкупа, вот это навар. Роббен пусть в Китай едет деньги зарабатывать.
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Арьену Роббену. При этом сообщается, что сам голландец не имеет никакого желания покидать мюнхенский клуб.
Сделка может состояться при условии, если сине-бело-голубые согласятся заплатить за 32-летнего футболиста порядка 10 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Баварией» рассчитано до окончания нынешнего сезона.
В текущем розыгрыше Бундеслиги Роббен забил пять голов и сделал три результативные передачи в 10-ти встречах.