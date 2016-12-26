Калиниченко: «Каррера держит «Спартак» в тонусе»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко дал оценку работе в столичном клубе итальянского специалиста Массимо Карреры.

«Со стороны видно, что Массимо Каррера держит «Спартак» в тонусе. Он не дает посыпать голову пеплом при поражениях, как вышло в матче с «Крыльями Советов». Но на самом деле тогда с командой ничего не случилось. Просто залетело все то, что могло залететь. Поэтому здесь можно применить типичное выражение, что это футбол. Вот так бывает. Плюс пенальти, которого не было и гол в раздевалку. Эти моменты и еще некоторые нюансы привели к выводу, что «Спартаку» там ни фига не светит. Было видно, что они быстрее пропустят еще, чем отыграются», – сказал Калиниченко.

«Спартак» закончил осеннюю часть чемпионата России на первой строчке турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков. «Зенит», идущий вторым, отстает на пять очков.