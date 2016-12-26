Розанов – лучший футбольный комментатор по версии болельщиков в 2016 году

это единственный кого можно слушать , при остальных смотрю без звука футбол ( особенно если недоумок Орлов ). Вот раньше были лиди : Синявский , Озеров , Спарре , Перетурин , Махарадзе , Маслаченко ................
Юрий Розанов стал лучшим футбольным комментатором уходящего года по версии болельщиков.
Голосование проходило на сайте «НТВ-Плюс». Розанов набрал 940 баллов, получив приз в третий раз. Ранее он побеждал в 2008 и 2009 годах.
Второе место с 917 баллами занял Александр Елагин, а тройку лидеров замкнул Константин Генич (805), который до этого становился лучшим представителем своей профессии четыре года подряд.