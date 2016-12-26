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    Розанов – лучший футбольный комментатор по версии болельщиков в 2016 году

    Юрий Розанов стал лучшим футбольным комментатором уходящего года по версии болельщиков.

    Голосование проходило на сайте «НТВ-Плюс». Розанов набрал 940 баллов, получив приз в третий раз. Ранее он побеждал в 2008 и 2009 годах.

    Второе место с 917 баллами занял Александр Елагин, а тройку лидеров замкнул Константин Генич (805), который до этого становился лучшим представителем своей профессии четыре года подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2016 00:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 26 декабря 2016, 05:52

      это единственный кого можно слушать , при остальных смотрю без звука футбол ( особенно если недоумок Орлов ). Вот раньше были лиди : Синявский , Озеров , Спарре , Перетурин , Махарадзе , Маслаченко ................

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    • ...
      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 26 декабря 2016, 04:38

      Он всегда-лучший!

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