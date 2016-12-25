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    Миллер: «Зенит» – самый любимый клуб в России. За него болеют 15 миллионов человек»

    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер выразил мнение, что «Зенит» на данный момент является самым популярным клубом в России. По словам функционера, за команду из Санкт-Петербурга болеют 15 миллионов россиян.

    «Очень важно, что «Зенит» является единственным российским клубом, который выиграл Суперкубок УЕФА. Важно то, что «Зенит» за эти 10 лет выиграл все национальные трофеи и европейские, кроме кубка Лиги чемпионов. И, конечно же, важное то, что «Зенит» сегодня – самый любимый клуб в России. 15 миллионов человек в нашей стране говорят: «Мы болеем за команду за любимую одну, мы болеем за «Зенит», мы болеем за страну», – сказал Миллер.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.12.2016 21:12
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 14:18

      страну не ровняй с бомжатиной

      -1
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      Рейтинг: +35

      Симбир 26 декабря 2016, 10:41

      Средняя посещаемость домашних матчей “Спартака” в чемпионате-2016/17 - 30 158 человек (74,28% от вместимости, и это тоже явное лидерство), следующего за ним “Зенита” - 17 505, а премьер-лиги в целом - 11 019. О гостевых и говорить нечего - на выездные матчи Спартака съезжаются тысячи болел с соседних регионов.

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 декабря 2016, 10:22

      Миллер оказывается безумный человек, что он несет?

      2
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 26 декабря 2016, 07:16

      Миллер может тешить себя иллюзиями о том , что Зенит является самой любимой командой в стране. Статистика посещения матчей Зенита и Спартака как дома так и на выезде говорит об обратном... Зенит может выигрывать , что угодно и сколько угодно , но истинная любовь принадлежит другим...

      6
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ > Marqello 26 декабря 2016, 11:45

      ты смотри там сильно не люби, а то пол стадиона удовлетворишь...

      3
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 26 декабря 2016, 06:56

      Ну,нельзя же быть таким наивным.....За эту команду болеют в основном те, кто проживают вокруг болота под названием Питер....А по стране расклад совсем иной...Среди моих друзей Болельщики Спартака( в основном),Локомотива и даже цска...Но,НИ ОДОГО за миллеровскую команду....

      6
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 26 декабря 2016, 06:40

      Миллеру стоит себя попробовать в шоу "Уральские пельмени ")))

      5
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      Рейтинг: +150

      dvb 26 декабря 2016, 06:07

      Я думаю сегодня любимый клуб России - это Ростов:)
      А как по мне куда люди ходят тот и любимый.
      Я всегда болел за ЦСКА в ЧР) Живу в Красноярске и все мои знакомые кто интересуется футболом Любят Спартак и ненавидят Зенит, это уже повод сомневаться.

      Т.к. в нашем городе с футболом такого уровня туго, я болею за тех за кого интересней. А это Ростов за то что боролся до конца в отличии от ЦСКА (им видимо лига европы и очки в копилке не нужны) и Краснодар (такой футбол нельзя не любить!).

      А зенит кучу денег везде вываливает, я конечно рад что хотя бы пытаются в Европе играть, но за деньги на халка с витселем я думаю можно было бы школу интернат под Питером открыть и воспитать своих.
      И Болеть за клуб где всё построено исключительно на бабках наш народ наврятли будет.

      7
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > dvb 26 декабря 2016, 08:25

      Жаль,что нельзя под каждым словом плюс поставить!

      2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > АЛЕКС 58 18 января 2017, 14:19

      ставь минус клоун

      -1
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 26 декабря 2016, 01:02

      НЕ СКРОМНА УВАЖАЕМЫЙ.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 декабря 2016, 00:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Почитал. 95% комментов спартачей. Они люди больные. До сих пор живут победами, которые многие из них и не видели. Мифология и идолопоклонство. У них серенький Карпин лучший игрок Испании. Алкоголик Романцев вообще легенда. О кривоногом Гаврилове говорят с придыханием. Стоит сказать что то поперёк, как тут же налетят со всех сторон жалкие, злобные твари. Вы даже не свиньи. Вы просто большая красно-белая психбольница.

      -6
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > Zeff 26 декабря 2016, 02:45

      ты сам то кем будешь ?

      0
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ > Zeff 26 декабря 2016, 07:26

      Причем тут кто что выигрывал? был период когда Спартак многие годы брал все подряд , а вы только соплями облизывались даже запаха победы не нюхали и на тебе пришел добрый дядька по имени Гаспром и вы в шоколаде только вот любви болельщиков у вас нет , ну конечно же Питерская округа не в счет там вы волей не волей будите болеть по региональному принципу так альтернативы другой нет, а вот Спартак любят везде где есть свои команды и даже не одна...

      2
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 26 декабря 2016, 00:45

      ждем заявление Гинера, что за ЦСКА миллиард болеет, потом из Локо кто-нибудь подобную чушь заявит и т.д.

      3
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