Лэмпард: «Я все еще жду предложение от «Челси» о пятилетнем контракте, но мне не звонят»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард надеется вернуться в лондонский клуб в какой-либо должности. Напомним, 38-летний хавбек защищал цвета синих с 2001 по 2014 год. На данный момент англичанин является свободным агентом.

«Я все еще жду предложение от «Челси» о пятилетнем контракте. К сожалению, из клуба мне пока никто не звонил (смеется). Раньше мы обычно решали такие вопросы достаточно быстро. Может, я получу какую-то должность в клубе, может, буду приходить на матчи команды благодаря сезонному абонементу. Несмотря на то, получу ли я какую-либо работу в клубе, я буду с ним в тесном контакте», – сказал Лэмпард.