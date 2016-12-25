«Трабзонспор» оценивает Ивелина Попова в 5-6 миллионов

«Трабзонспор» уже вступил со «Спартаком» в переговоры по трансферу полузащитника Ивелина Попова. Как утверждается, турецкий клуб готов заплатить за футболиста порядка 5-6 миллионов евро. Рыночная стоимость болгарина оценивается в 7,5 миллиона. Сам Попов ранее отмечал, что не хотел бы покинуть свой нынешний клуб.

В текущем розыгрыше РФПЛ на счету футболиста два гола и столько же результативных передач в 12-ти встречах.