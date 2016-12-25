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    «Трабзонспор» оценивает Ивелина Попова в 5-6 миллионов

    «Трабзонспор» уже вступил со «Спартаком» в переговоры по трансферу полузащитника Ивелина Попова. Как утверждается, турецкий клуб готов заплатить за футболиста порядка 5-6 миллионов евро. Рыночная стоимость болгарина оценивается в 7,5 миллиона. Сам Попов ранее отмечал, что не хотел бы покинуть свой нынешний клуб.

    В текущем розыгрыше РФПЛ на счету футболиста два гола и столько же результативных передач в 12-ти встречах.

    Источник: fanatik.com.tr

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    25.12.2016 10:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 25 декабря 2016, 11:20

      Похоже самого игрока руководители клуба забыли спросить, чего он сам хочет? А сам Ивелин неоднократно говорил, что хочет остаться в Спартаке

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 25 декабря 2016, 11:17

      если во время не продаст потом уйдет бесплатно

      0
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 25 декабря 2016, 11:10

      Вместе со Спартаком стань чемпионом и ты, Эвелин, тоже.
      Станешь дороже.

      2
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak > subbotaspartak 25 декабря 2016, 11:12

      Забыл, щас начнутся пакости писаться всяким народом.
      С Новым Годом!!!

      2
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