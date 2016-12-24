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    Кирьяков: «Семшов – опытный человек, я не против с ним поработать»

    Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал информацию, что в ближайшее время штаб команды пополнит экс-полузащитник «Торпедо», «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов. Сегодня генеральный директор «оружейников» Дмитрий Балашов сообщил, что 38-летний футболист приступит к выполнению обязанностей помощника главного тренера 10 января.

    «Как понимаю, пока контракт с Семшовым не подписан. Игорь – футболист с большим именем, опытный человек. Я не против поработать с ним. Может ли кто-то еще войти в мой штаб? Пока нет», – сказал Кирьяков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.12.2016 14:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 25 декабря 2016, 08:51

      Еще минут на 15 в концовке будут выпускать

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