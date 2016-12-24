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    Орлов: «Пусть «Спартак» укрепляется. «Зенит» и так их победит»

    Известный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об интересе «Спартака» к защитнику «Амкара» Георгию Джикии. По мнению Орлова, приобретения красно-белых не помогут им одолеть «Зенит».

    «Зенит» с удовольствием взял бы этого грузина с российским паспортом. У него грузинская школа, а в Грузии всегда были хорошие защитники. Но на него претендует и «Спартак». Это перспективный и страстный футболист, умеющий вести борьбу и делающий мало нарушений при отборе мяча. Было бы хорошо, если бы он перешел в «Зенит».

    Будет ли плохо, если он перейдет в «Спартак»? Ну почему?! Пусть «Спартак» тоже укрепляется. Думаю, «Зенит» и так их победит», — сказал Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    24.12.2016 09:09
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 24 декабря 2016, 23:18

      Лучше фамилии игроков соперников в своих комментариях не путал бы,
      а на счет обыграет зенит Спартак, скоро посмотрим!!!

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 24 декабря 2016, 22:18

      авно вопрос, газмяс судей купит,а потом Витсель будет кричать мы сильнее)))

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 24 декабря 2016, 19:10

      Маразм у старичка крепчает

      0
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 24 декабря 2016, 17:26

      Орлов баклан, терпеть его не могу!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 24 декабря 2016, 16:22

      надо на бомбардире ввести новую колонку - Новости трёпа! - и выдавать переходящий желтый кубок главным трепачам и здипаболам

      2
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 24 декабря 2016, 15:45

      Гена слишком самоуверен-а что бля если нет?

      0
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      Рейтинг: +11488

      alp 24 декабря 2016, 15:14

      Да правильно он все говорит, пасаны. в последнее время у Зенита вошло в привычку крупно натягивать спартак. кто не верит - велком ту статистика

      -3
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      Рейтинг: +8172

      nik55 > alp 24 декабря 2016, 16:38

      без помощи судей вы 0

      -1
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      Рейтинг: +11488

      alp > nik55 24 декабря 2016, 20:06

      а может, наоборот? ;-) это ведь спартаку засчитывали технари, не так ли? )))

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 24 декабря 2016, 14:56

      Победит сильнейший на данный момент, нахера нести эту чушь, в футболе нет абсолюта может случиться все ,что угодно.Если честно с каждом его высказывание этот человек показывает себя говном!

      6
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА > Зенит оле оле олa 24 декабря 2016, 16:57

      Гавно -сын твоего отца бугага

      3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 24 декабря 2016, 14:50

      Уже проплатили что ли? Слишком уверенно говорит.

      2
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      Рейтинг: +8172

      nik55 24 декабря 2016, 13:45

      бред марозматика

      0
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