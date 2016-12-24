Агент Петреску требует денег от «Кубани»

Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу заявил, что краснодарцы по-прежнему не погасили задолженность перед специалистом.

Ранее сообщалось, что РФС запретил «Кубани» регистрировать игроков, пока клуб не выплатит все долги Петреску.

«Я бы не ставил даже вопрос о процентах, хотя такая формулировка в решении палаты есть. Я всегда за то, чтобы решать вопросы мирно и полюбовно – отдайте человеку зарплату за те месяцы, что он у вас работал! Мне, конечно, очень хочется дождаться финала всей этой истории», – сказал агент.