РФС: «Кубань» не сможет регистрировать игроков, пока не рассчитается с Петреску

23 декабря состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС. По итогам мероприятия были приняты меры в отношении футбольного клуба «Кубань», руководство которого до сих пор не выплатило долги бывшему главному тренеру команды Дану Петреску.

«Удовлетворить заявление тренера по футболу Петреску Д. в отношении НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар о выплате задолженности по трудовому договору, компенсации частично. Обязать НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар выплатить тренеру по футболу Петреску Д. задолженность по заработной плате за период с июня 2016 года по сентябрь 2016 года. Обязать НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар выплатить тренеру по футболу Петреску Д. проценты за задержку выплаты заработной платы. Обязать НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар выплатить тренеру по футболу Петреску Д. компенсацию за неиспользованный отпуск. Применить к НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар в случае исполнения обязательств перед Петреску», — написано в заявлении РФС.