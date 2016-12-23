Венгер: «Озил работает куда больше, чем многие могут подумать»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил со словами поддержки в адрес полузащитника Месута Озила. Напомним, что в последнее время немец был подвержен критике со стороны болельщиков.

«Если быть честным, то я не прислушиваюсь ко всей критике. Но ее все равно необходимо принимать, ведь у каждого человека есть свое мнение. Это нормально. Мы должны отвечать на критику, и большие футболисты всегда отвечают на нее своей игрой на поле.

Я не даю Озилу полную свободу в действиях. Когда команда обороняется, он так же делает свою работу, как и все остальные. Обычно он делает это хорошо. Месут работает куда больше, чем могут подумать многие. Просто иногда это не бывает заметно», – сказал Венгер.