«Енисей» не потянет финансовые запросы Бербатова

Защитник «Енисея» Росин Колев считает, что его соотечественник Димитар Бербатов мог бы выступать за красноярский клуб, если бы получил желаемые финансовые гарантии.

«Кстати, общался с Бербатовым. Димитар готов вернуться в любой европейский клуб, в том числе и «Енисей». Правда, его финансовые запросы в Красноярске вряд ли потянут», – рассказал Колев.

Напомним, что 35-летний Бербатов имеет опыт выступления в «Байере», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед» и «Монако».