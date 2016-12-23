Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Енисей» не потянет финансовые запросы Бербатова

    Защитник «Енисея» Росин Колев считает, что его соотечественник Димитар Бербатов мог бы выступать за красноярский клуб, если бы получил желаемые финансовые гарантии.

    «Кстати, общался с Бербатовым. Димитар готов вернуться в любой европейский клуб, в том числе и «Енисей». Правда, его финансовые запросы в Красноярске вряд ли потянут», – рассказал Колев.

    Напомним, что 35-летний Бербатов имеет опыт выступления в «Байере», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед» и «Монако».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2016 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      Sam_51 23 декабря 2016, 18:19

      Так можно почти про любого 35(+)летнего игрока сказать))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 23 декабря 2016, 12:17

      Хех, было бы не плохо))
      Конечно же он снизит требования по баблу ради Енисея и ФНЛ. Хотя если паря без работы, почему бы и нет?))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 