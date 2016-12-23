Рангник: «Игроки «Лейпцига» были поражены при виде столь именитого противника»

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Ральф Рангник выступил с критикой в адрес своих футболистов после неудачного матча с «Баварией».

«Эту игру нельзя назвать удачной для нас. В первом тайме «Бавария» использовала то, что является нашим же оружием.

Мне показалось, что некоторые наши игроки были поражены при виде столь именитого противника. А когда пропускаешь три мяча в игре с таким соперником, сложно уже что-то поделать», – приводит слова Рангника Sport1.de.

Матч 16-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «РБ Лейпциг» закончился со счетом 3:0.