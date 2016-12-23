Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Калиниченко призвал Дзюбу быть мужиком и рассказать, за что он обижен на «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко призвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу быть мужиком и рассказать, за что он обижен на московский клуб. Напомним, форвард выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год.

    – Артем свой выбор сделал – Дзюба хотел трофеев. Но я не могу ему пожелать, чтобы он эти трофеи в той команде получал. Болею не за Дзюбу, а за «Спартак». Артема знаю – он упертый и по-спортивному злой. Да, много говорит. И не договаривает.

    – Например.

    – Артем обижен за что-то на «Спартак», но из-за чего именно, не говорит. Скажи, что с тобой сделали в «Спартаке», будь до конца мужиком! Мол, так и так, «Спартак» со мной сделал то-то, поэтому в каждой игре с ним стану рвать и метать. Это я рассуждаю, как рядовой болельщик.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2016 00:01
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8172

      nik55 23 декабря 2016, 13:22

      может его там-------- поэтому он такой а если молчит значит не мужик

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 23 декабря 2016, 11:58

      Для чего?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      andr2112 23 декабря 2016, 11:21

      ..Призыв "крутого" мужика))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11488

      alp 23 декабря 2016, 10:50

      о! еще один нафталин вылез )) нормально так бромантан тащит ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 23 декабря 2016, 10:29

      может ему неудобно..... вдруг его там ебли и за щеку давали)))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3550

      momwig_ 23 декабря 2016, 10:17

      Опустили его в подворотне после того как про Эмери сказал "тренеришка"... хз кто, может испанцы какие обиженные, может просто так случилось... а до этого Федун к себе вызывал, сказал, чтобы опустился с небес на грешную землю... или найдутся люди, помогут... совпадение чистой воды, но Артем решил, что всё подстроено.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 23 декабря 2016, 10:03

      спецом это дерево подсунули Зениту теперь стебаются

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 23 декабря 2016, 09:51

      Максимка, признайся что Вы делали и принимали с Титовым на-пару. Только честно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 декабря 2016, 09:46

      Отпетушарили?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      VSEzaSPARTAK 23 декабря 2016, 08:10

      Не трогайте Артёма,это новый Бубнов растёт)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 