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    Источник: Бурлак зимой не перейдет в «Локомотив» и останется в «Рубине»

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак не покинет команду во время зимнего трансферного окна. По информации источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Локомотив», однако сам игрок не намерен переходить в стан железнодорожников. Напомним, россиянин уже играл за красно-зеленых с 2008 по 2013 год.

    По данным Transfermarkt, стоимость Бурлака составляет 1,2 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Рубин» в РФПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Спортфакт

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    22.12.2016 23:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31

      NighteMare 24 декабря 2016, 00:12

      Вот и хорошо!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 23 декабря 2016, 09:56

      Плевать

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