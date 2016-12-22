Уткин: «Думаю, «Динамо» умрет»

Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал положение дел в московском «Динамо». Журналист затронул и тему возможной распродажи игроков «Анжи».

«Анжи»? Это пример специфики решения одного человека. Одному конкретному человеку может взбрести в голову все, что угодно. Если клуб – частная собственность одного человека, то с командой могут происходить невообразимые вещи.

Вот «Динамо» умирает только из-за того, что его разбазарили. «Динамо» – умрет. Потом, наверное, оживет, но сейчас умрет», – заявил Уткин.