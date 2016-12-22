Червиченко: «С Гончаренко ЦСКА через год-два заиграет в спартаковский футбол»

"Спартаковского " футбола нет уже давно, сдулся срамтак лет пятнадцать назад и все сравнения с ним - это унижение для других...............
Выплеск этого года ещё ничего не значит, даже по признанию самих спартачей, весна покажет........
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ожидает изменения стиля игры ЦСКА. По мнению специалиста, с приходом в команду Виктора Гончаренко армейцы станут действовать более комбинационно.
«Если речь идет о нынешнем сезоне, то здесь от ЦСКА уже мало что зависит. В борьбу за первое место они могут вклиниться, только если «Спартак» диким образом начнет упускать свои шансы.
Гончаренко поставит ЦСКА более интересный, более комбинационный футбол, если сравнивать со Слуцким. Я в свое время говорил, что его нужно было брать «Спартаку». Его футбол гораздо ближе к спартаковскому, чем у Карреры. Думаю, через год или два мы увидим армейскую игру в стиле «Спартака», – заявил Червиченко.