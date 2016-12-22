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    Червиченко: «С Гончаренко ЦСКА через год-два заиграет в спартаковский футбол»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ожидает изменения стиля игры ЦСКА. По мнению специалиста, с приходом в команду Виктора Гончаренко армейцы станут действовать более комбинационно.

    «Если речь идет о нынешнем сезоне, то здесь от ЦСКА уже мало что зависит. В борьбу за первое место они могут вклиниться, только если «Спартак» диким образом начнет упускать свои шансы.

    Гончаренко поставит ЦСКА более интересный, более комбинационный футбол, если сравнивать со Слуцким. Я в свое время говорил, что его нужно было брать «Спартаку». Его футбол гораздо ближе к спартаковскому, чем у Карреры. Думаю, через год или два мы увидим армейскую игру в стиле «Спартака», – заявил Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.12.2016 15:58
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2269

      dyema 22 декабря 2016, 23:05

      "Спартаковского " футбола нет уже давно, сдулся срамтак лет пятнадцать назад и все сравнения с ним - это унижение для других...............
      Выплеск этого года ещё ничего не значит, даже по признанию самих спартачей, весна покажет........

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 декабря 2016, 22:33

      ... " Ну теперь, стало быть, пошло, пропал российский футбол. Всё будет как по маслу. Вначале каждый матч пенальти, затем сортирные удаления, потом лопнет терпение болельщиков и так далее. Крышка футболу... А ведь это какой футбол был - вы поймите!..." "Спартачье сердце", Пармезан Булдаков, Избранное, 2016 г.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 декабря 2016, 21:17

      В стиле Спартака без трофеев.

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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 22 декабря 2016, 20:04

      Типун тебе под твой поганый язык

      3
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      Рейтинг: +235

      Копытин 22 декабря 2016, 19:55

      Сказанул так сказанул. Получается что если любая европейская команда в своей игре использует стеночки и забегания, то это они у спартака научились?
      Это примерно как древние укры море выкопали и Чингис-Хана победили.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 декабря 2016, 19:36

      Хватит Бредить!!!

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 декабря 2016, 19:25

      Гончаренко поставит армейцам ГОНЧАРЕНКОВСКИЙ футбол! И хватит гадать!

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 22 декабря 2016, 19:03

      они одни такие нефиг весь чемпионат превращать в свиноферму :-)

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 22 декабря 2016, 19:02

      У цска своя игра есть , нефиг им бегать по полю и визжать как свиньи пусть свиньи и визжат

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      Рейтинг: +244

      007abdul007 22 декабря 2016, 18:58

      обосрал так обосрал... нахер иди со своими стеночками и забеганиями

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