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    Агент Максе подтвердил интерес со стороны «Зенита»

    Агент защитника «Нордшелланда» Андреаса Максе прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Зенит». Как отметил Антони Александракис, питерский клуб пока не вступал в переговоры по 22-летнему датчанину.

    «Действительно, «Зенит» проявляет интерес к Андреасу Максе, но пока только смотрит за ним — переговоров еще не было. Максе — капитан «Нордшелланда» , высокий защитник, который владеет обеими ногами, с хорошей скоростью, Андреас шикарно играет в воздухе и обладает отличным пасом. К тому же он мечтает играть в России», – заявил Александракис.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.12.2016 15:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 22 декабря 2016, 16:52

      Мак есть теперь еще какой то Макше

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 22 декабря 2016, 16:12

      "К тому же он мечтает играть в России" - правдоподобно, надо брать. Ещё один босяк из нищебродной скандинавии захотел поглядеть на лакшири жизнь в России, да погреться на мартовском солнышке.

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