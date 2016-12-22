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    Сердеров: «На первом сборе ЦСКА Ким Ин Сон возил всю основу, как Роналду»

    Нападающий «Славии» Сердер Сердеров поделился воспоминаниями о пребывании в составе ЦСКА. За армейцев футболист провел два года, покинув команду в 2012 году.

    «Ким Ин Сон – самый странный футболист, с которым я когда-либо играл. Ни с кем не разговаривал вообще, переводчик у него позже появился. Мы были на сборах в Испании. Он приехал — и как начал всю основу ЦСКА возить! Техничный, бежит, удары в стиле Роналду. Его взяли, сыграл пару матчей за основу и исчез. Недавно искал в Интернете, где он играет, и не смог найти», – заявил Сердеров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.12.2016 14:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 22 декабря 2016, 16:00

      Передайте Сердерову: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ким_Ин_Сон

      3
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      Рейтинг: +80

      СК > Сергей Свояк 22 декабря 2016, 16:15

      Ким Ин Сон о Сердерове: "Сердеров искал меня в Интернете и не нашёл? А кто такой этот Сердеров? Я такого вообще не помню!"

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 декабря 2016, 15:31

      Чего написал, сам наверное не понял. Может на бухался и ОБСЕРДЕРИЛСЯ.

      -1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 декабря 2016, 15:09

      Для поиска есть поисковые системы...футболеры, что с них взять. Сразу вспоминается фраза, "Будешь плохо учиться - станешь футболистом".

      1
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 22 декабря 2016, 14:12

      Расскажите Сердерову о существовании гугла. Сразу выдает ссылку на викепедию, в Кореи Южной рубится паренек.

      7
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