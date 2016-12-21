Лопырева готова разделить с Черчесовым ответственность за результат сборной России на ЧМ-2018

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева отметила, что сборной России на предстоящем чемпионате мира, возможно, стоит использовать схему, подобную построению волчьей стаи. Также она выразила готовность разделить с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым ответственность за выступление сборной на мировом первенстве. Напомним, что талисманом ЧМ-2018 стал волк по имени Забивака.

– По поводу талисмана чемпионата мира – волка «Забиваки» актер Михаил Ефремов сказал, что это намек на то, что нашим футболистам на поле не хватает волчьей злости.

– Возможно, он прав. А вдруг ребят это зажжет, и сборная покажет на поле ту самую волчью злость, которой так не хватало во Франции на чемпионате Европы. У волков, насколько знаю, есть определенное построение стаи: впереди идут более слабые, потом пятеро сильных, затем самки с детенышами и снова пятерка сильных. А вожак всегда позади. Возможно, это намек на то, чтобы наши использовали правильную схему игры и всех порвали.

– Уверен, что Черчесов не обойдет вниманием ваш совет. Но тогда и вы разделите с ним ответственность за результат в 2018.

– Согласна.

– Недавно Карпина спросили: «Что нужно сделать Кокорину, чтобы начать забивать?» Валерий ответил: «Жениться на Лопыревой, как это в свое время сделал Смолов».

– У Саши прекрасная девушка, и он на ней вскоре женится. А там, глядишь, и без меня все наладится.

– Если к вам обратятся за советом, подскажете, как Смолова на ноги ставили?

– Не переоценивайте меня. Федор сам это прекрасно сделал.