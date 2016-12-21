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  • Лопырева готова разделить с Черчесовым ответственность за результат сборной России на ЧМ-2018

Лопырева готова разделить с Черчесовым ответственность за результат сборной России на ЧМ-2018

21 декабря 2016, 13:28
15

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева отметила, что сборной России на предстоящем чемпионате мира, возможно, стоит использовать схему, подобную построению волчьей стаи. Также она выразила готовность разделить с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым ответственность за выступление сборной на мировом первенстве. Напомним, что талисманом ЧМ-2018 стал волк по имени Забивака.

– По поводу талисмана чемпионата мира – волка «Забиваки» актер Михаил Ефремов сказал, что это намек на то, что нашим футболистам на поле не хватает волчьей злости.

– Возможно, он прав. А вдруг ребят это зажжет, и сборная покажет на поле ту самую волчью злость, которой так не хватало во Франции на чемпионате Европы. У волков, насколько знаю, есть определенное построение стаи: впереди идут более слабые, потом пятеро сильных, затем самки с детенышами и снова пятерка сильных. А вожак всегда позади. Возможно, это намек на то, чтобы наши использовали правильную схему игры и всех порвали.

– Уверен, что Черчесов не обойдет вниманием ваш совет. Но тогда и вы разделите с ним ответственность за результат в 2018.

– Согласна.

– Недавно Карпина спросили: «Что нужно сделать Кокорину, чтобы начать забивать?» Валерий ответил: «Жениться на Лопыревой, как это в свое время сделал Смолов».

– У Саши прекрасная девушка, и он на ней вскоре женится. А там, глядишь, и без меня все наладится.

– Если к вам обратятся за советом, подскажете, как Смолова на ноги ставили?

– Не переоценивайте меня. Федор сам это прекрасно сделал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (15)
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Тraumtanzеr
1482316597
Цирк.Давайте еще интервью участников дома 2 выкладывать.
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Lesha VV
1482317103
Она хоть одного игрока сборной назовёт , кроме Смолова ?
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iuda
1482323551
Она с Черчесовым хочет разделить постель, а не ответственность
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Альви
1482326072
Смолов стал играть лучше после развода
Ответить
FanatSerj
1482329540
Карпина не полностью процитировали, после жениться на Лопыревой, был пункт развестись с ней и начать заниматься футболом, а не тратит время ну глупых кур))
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footballforeverNN
1482329944
ну ей то не привыкать раком вставать
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olic29ivica
1482334379
Задницу ее разделить только можно
Ответить
Фан666
1482337909
Если опозорятся, как Лопырева будет наказана? Жестоко и покругу что ли?
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Аид666
1482372615
Будут ходить и говорить - понять и простить...
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cska-62
1482400067
Так кого выставить вперёд вместо Смолова и Дзюбы? Пенсионеров из ПФЛ? Или подростков из детско-юношеских спортивных школ? Кто слабее, пусть прояснит?! И почему в опорной зоне, судя по её построению, "самки с детёнышами"? Это кто? Тут при её образном построении даже я теряюсь в догадках... С вожаком только всё ясно - это Акинфеев в воротах! Всё остальное, простите, бред!
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