Хитцфельд: «РБ Лейпциг» – это современная сказка»

Экс-главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Баварии» Оттмар Хитцфельд назвал новичка чемпионата Германии «РБ Лейпциг» открытием года.

«Предпосылкой успеха «РБ Лейпцига» являются далеко не деньги. У них есть своя уникальная концепция. Можно сказать, что «РБ Лейпциг» – это современная сказка.

У многих клубов есть известные инвесторы и большие деньги, но им зачастую не хватает грамотной организации. Нужно покупать перспективных футболистов, а не дорогих игроков», – приводит слова Хитцфельда Blick.

Матч 16-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «РБ Лейпциг» состоится в среду, 21 декабря. Обе команды возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету по 36 очков.