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  • Селюк: «Да, это я договорился о проведении матча Россия – Бельгия»

Селюк: «Да, это я договорился о проведении матча Россия – Бельгия»

21 декабря 2016, 09:42
28

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что он стал инициатором проведения товарищеского матча между сборными России и Бельгии, который состоится 28 марта в Сочи.

«Да, это я договорился о проведении матча Россия – Бельгия. Причем я не поимел с этого ни евро. Почему я заостряю на этом внимание? Дело не в том, что мне нужно спасибо от РФС, которого я, к сожалению, не дождался. Я хочу показать, что не все люди в российском футболе алчные. И если РФС будет использовать знания, опыт и возможности людей, которых уважают в разных странах мира, то от этого российский футбол и болельщики только выиграют.

Кто бы что ни думал, в Европе у меня очень хорошая репутация, и со мной советуются многие футбольные структуры. Для меня странно, что официальная бумага из бельгийской федерации, пришедшая в международный отдел РФС, дошла до руководителя Алаева только через месяц. За такую расторопность я бы сразу разогнал весь международный отдел.

Нормальные люди, которые хотят что-то сделать для российского футбола, не то что не могут достучаться, а даже близко не могут подойти к РФС. Такое отношение убивает все желание помогать. РФС – общественная организация, которая должна быть открыта для всех. Она должна обслуживать футбол и людей, а не футбол и люди должны обслуживать РФС. Это большая разница.

Проведение товарищеского матча Россия – Бельгия – полностью моя инициатива. Я это сделал бескорыстно. И, думаю, во время просмотра игры под пивасик болельщики будут вспоминать меня добрым словом, так как бельгийцы приоткроют некоторые стороны нашей сборной, которые тренерскому штабу надо доработать. 28 марта во время матча многие болельщики выпьют рюмочку за мое здоровье. А РФС, если им нужны игры с хорошими соперниками, пусть обращается. Я могу помочь», – сказал Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бельгия
Комментарии (28)
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Zly
1482302744
Кто-нибудь выключите его. Иначе скоро он скажет, что сотворил мир и ему должны поклоняться
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Cant Stop
1482303515
28 марта во время матча многие болельщики выпьют рюмочку за мое здоровье. насмешил... ппц ахахахахахахах
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mdu86
1482305518
Он уже вызывает рвотный рефлекс
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alexandr1205
1482308620
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит...
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Диктор
1482308676
Я Я Я -головка ты от патефона.Противно аж слушать.
Ответить
NEMETSRUS
1482308772
скромняга я да я тьфу
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XaXatyn
1482310667
Селюка что то очень много стало !
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Obojaemiy
1482316389
Хреново договорился товарищ! уже пишут, что с негритосами будут шпилить
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Nickey76
1482318419
"Да,это Я 2017 лет назад спустился на землю,чтобы искупить ваши грехи"(с) Дмитрий Селюк
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hunta
1482324828
Что-то многовато Селюка в последнее время.....
Ответить
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