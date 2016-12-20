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Бартомеу считает, что Месси должен каждый год получать «Золотой мяч»

20 декабря 2016, 23:07
2

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что лидер каталонцев Лионель Месси должен каждый год получать «Золотой мяч». По словам функционера, аргентинец является лучшим футболистом в истории футбола.

«Золотой мяч» каждый год должен доставаться Месси. Это самый лучший игрок в истории футбола. Когда он закончит карьеру, его достижения останутся на долгие годы. Конечно, есть и другие хорошие игроки. Но Месси – лучший. В этом нет сомнений», – передает слова Бартомеу AFP.

Напомним, в этом году «Золотой мяч» достался нападающему «Реала» Криштиану Роналду.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Бартомеу Жозеп
Комментарии (2)
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ANTITERROR
1482287046
Бартомеу иди проспись...
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KingRey21
1482335915
Ему итак 2 мяча подарили просто так!
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