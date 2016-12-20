Бартомеу считает, что Месси должен каждый год получать «Золотой мяч»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что лидер каталонцев Лионель Месси должен каждый год получать «Золотой мяч». По словам функционера, аргентинец является лучшим футболистом в истории футбола.

«Золотой мяч» каждый год должен доставаться Месси. Это самый лучший игрок в истории футбола. Когда он закончит карьеру, его достижения останутся на долгие годы. Конечно, есть и другие хорошие игроки. Но Месси – лучший. В этом нет сомнений», – передает слова Бартомеу AFP.

Напомним, в этом году «Золотой мяч» достался нападающему «Реала» Криштиану Роналду.