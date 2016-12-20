Джанаев отказался переходить в «Зенит»

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев вел переговоры с «Зенитом», но ответил отказом на сделанное предложение. Сообщается, что сами клубы переговоров между собой не вели.

«Представители «Зенита» были заинтересованы начать переговоры с «Ростовом» и Джанаевым относительно возможности переезда игрока в Санкт-Петербург, но получили отказ игрока. Официальное предложение «Ростову» со стороны «Зенита» сделано не было», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

На счету Джанаева в этом сезоне РФПЛ 13 матчей.