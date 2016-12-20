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    Гинер: «Скорее всего, мы закроем все долги РФС в следующем году»

    Президент ЦСКА, член исполкома РФС Евгений Гинер затронул тему задолженностей РФС. Футбольный функционер не исключил, что данный вопрос будет закрыт в следующем году.

    «Самое важное, что мы увидели финансовый отчет — реальный, правдивый и грамотно доложенный, в отличие от того, который был представлен предыдущим руководителем. Раньше мы не видели цифр, но теперь мы посмотрели все документы. Могу сказать, что этот год был хорошим для РФС. Скорее всего, мы закроем все долги РФС в следующем году», – заявил Гинер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.12.2016 14:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 декабря 2016, 19:31

      Если так, то это хорошая новость. Но Мудко надо гнать. В данном случае у него не было другого выбора как предоставить правдивый отчет.

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 20 декабря 2016, 14:51

      Это с Капелло никак расплатиться не могут?

      1
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      Рейтинг: +8172

      nik55 > headdevil 20 декабря 2016, 16:44

      нет с Мудко

      2
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