Бубнов: «Кутепова рано сравнивать с Гранквистом и Чорлукой»

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов затронул тему уровня игры в текущем сезоне защитника красно-белых Ильи Кутепова. По мнению ветерана, футболиста пока рано причислять к списку лучших игроков чемпионата в своем амплуа.

«Кутепов не лучший защитник первой части сезона. Да, «Спартак» лидер. Но сколько было ошибок в обороне. Надо брать в учет и игры за сборную, где у него были ошибки. Кутепова рано сравнивать с Гранквистом и Чорлукой. Есть талантливые защитники, которые значительно раньше него заиграли», – заявил Бубнов.