Смолов: «Если Глушаков – это похороны, то я – это Новый год»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал свое недавнее высказывание в адрес хавбека ЦСКА Зорана Тошича. Напомним, что россиянин назвал серба «чудаком».

– В программе «Культ Тура» вы назвали армейца Тошича чудаком и напомнили, как долго он не забивал. Не опасаетесь мести со стороны Зорана в матче второго круга? Не сожалеете ли о критических словах, сказанных про Тошича и теннисиста Марата Сафина?

– Давайте не будем забывать, что это была юмористическая передача, – это раз. Во-вторых, если честно, я хотел использовать слово «чувак» в смысле «парень». Зоран – хороший футболист, я лишь хотел показать, как непропорциональна иногда бывает критика СМИ, и, надеюсь, Зоран на меня не обидится.

Что касается Сафина, то по его словам видно, что он давно не следит за футболом, давно не в теме и просто не понимает, что говорит. То, что я про него сказал, – это еще был комплимент. И очень жаль, что такого уровня люди работают сегодня в Госдуме.

– В народ пошла фраза болельщика «Спартака»: «Глушаков – это вообще похороны». А Федор Смолов – это что?

– Ну, если Глушаков – это похороны, то Федор Смолов – это Новый год!