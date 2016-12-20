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  • Смолов: «Если Глушаков – это похороны, то я – это Новый год»

Смолов: «Если Глушаков – это похороны, то я – это Новый год»

20 декабря 2016, 09:36
12

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал свое недавнее высказывание в адрес хавбека ЦСКА Зорана Тошича. Напомним, что россиянин назвал серба «чудаком».

– В программе «Культ Тура» вы назвали армейца Тошича чудаком и напомнили, как долго он не забивал. Не опасаетесь мести со стороны Зорана в матче второго круга? Не сожалеете ли о критических словах, сказанных про Тошича и теннисиста Марата Сафина?

– Давайте не будем забывать, что это была юмористическая передача, – это раз. Во-вторых, если честно, я хотел использовать слово «чувак» в смысле «парень». Зоран – хороший футболист, я лишь хотел показать, как непропорциональна иногда бывает критика СМИ, и, надеюсь, Зоран на меня не обидится.

Что касается Сафина, то по его словам видно, что он давно не следит за футболом, давно не в теме и просто не понимает, что говорит. То, что я про него сказал, – это еще был комплимент. И очень жаль, что такого уровня люди работают сегодня в Госдуме.

– В народ пошла фраза болельщика «Спартака»: «Глушаков – это вообще похороны». А Федор Смолов – это что?

– Ну, если Глушаков – это похороны, то Федор Смолов – это Новый год!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Глушаков Денис Смолов Федор Тошич Зоран
Комментарии (12)
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neveldomha
1482218760
После этих слов хочется сказать, с учетом последних слов о взрослении (Наверное я повзрослел). "Наверное" - это звучит как отрицание последующего действия - "повзрослел".
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VVM1964
1482219938
НОВЫЙ ГОД - ЭТО КОКОРИН С МАМАЕВЫМ , НЕ ПРИМАЗЫВАЙСЯ К ЧУЖОЙ " СЛАВЕ " .
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shinnik
1482221741
Ну,здравствуй,Федя-Новый Год!
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marslond
1482227089
Здравствуй, Дедушка Мороз! Смолов - Новый Год)))
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тётя ASYA
1482232591
ждём ответку от сафина
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