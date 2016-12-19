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    Гасанов: «Людей берут в «Анжи» по связям? Полная ерунда»

    Защитник «Анжи» Шамиль Гасанов выразил мнение по поводу публикации в СМИ, в которой неизвестный футболист рассказывает о коррупции в махачкалинском клубе. В частности, аноним рассказывает о том, что экс-главный тренер молодежного состава клуба Руслан Агаларов брал у игроков деньги за попадание в состав команды.

    «Я играл в дубле три года и ни разу не сталкивался с подобными вещами. То же самое касается и основной команды. То, что людей берут в команду по родственным связям – это полная ерунда. Более того, я знаю случаи, когда, наоборот, детей чиновников или чьих-то родственников не брали по элементарной причине – они просто не соответствовали требованиям. Отбор в «Анжи» всегда происходил исключительно по спортивному принципу. Почему происходят такие вбросы? Наверное, люди обижены, ведь чаще так говорят те, у кого ничего не получилось. Сам был свидетелем такого инцидента, когда парня не взяли в дубль, а после этого он писал вещи, подобные этому анонимному писателю про «блатных» и деньги. На самом деле он просто даже не соответствовал уровню дубля», — заявил Гасанов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.12.2016 23:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +351

      simoron81 20 декабря 2016, 06:00

      аж два раза

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 20 декабря 2016, 04:00

      а кто его знает то))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19

      Lucky man777 20 декабря 2016, 00:29

      будто бы это топ клуб

      -1
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