«Динамо» зимой планирует выкупить Панченко у ЦСКА за 1,8 миллиона

Не всякий бомбардир,становится в той или иной команде им.
В ЦСКА сидел в запасе,за "Динамо" наколотил,тот же пример Смолова,Дзюбы(и Кокорина)
Для Панченко "Динамо" команда для взлета,станет ли ЦСКА взлетной полосой,это вопрос,братцы!)
Московское «Динамо» не получало предложений по возвращению нападающего Кирилла Панченко, арендованного у армейцев до конца сезона, сообщает fcdin.com. Согласно информации источника, руководство бело-голубых не заинтересовано в возвращении игрока за сумму, которая прописана в договоре.
В ближайшее трансферное окно «Динамо» может выкупить права на футболиста у ЦСКА за 1,8 миллиона евро.