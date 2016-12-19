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    «Динамо» зимой планирует выкупить Панченко у ЦСКА за 1,8 миллиона

    Московское «Динамо» не получало предложений по возвращению нападающего Кирилла Панченко, арендованного у армейцев до конца сезона, сообщает fcdin.com. Согласно информации источника, руководство бело-голубых не заинтересовано в возвращении игрока за сумму, которая прописана в договоре.

    В ближайшее трансферное окно «Динамо» может выкупить права на футболиста у ЦСКА за 1,8 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2016 19:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 декабря 2016, 09:17

      Не всякий бомбардир,становится в той или иной команде им.

      В ЦСКА сидел в запасе,за "Динамо" наколотил,тот же пример Смолова,Дзюбы(и Кокорина)
      Для Панченко "Динамо" команда для взлета,станет ли ЦСКА взлетной полосой,это вопрос,братцы!)

      0
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 21 декабря 2016, 08:04

      и зачем он ЦСКА? опять на скамейке сидеть? дайте парню играть

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 декабря 2016, 09:31

      смешная сумма для лучшего голеодора ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 20 декабря 2016, 08:56

      конечно в цска вернется

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 декабря 2016, 08:22

      Кирилл не дурак, в ЦСКА вернётся!

      -1
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      Рейтинг: +459

      sour12 20 декабря 2016, 08:04

      кстати интересная статистика по бомбардирам сейчас в цска...траоре уйдёт 5 мячей, ерёменко (не играет) 3 мяча, странберг уйдёт, да и не играл почти 2 мяча,
      далее только Игнашевич 3 мяча ну и у всех там по одному )))))) выходит на начало 2го круга в цска лучший бомбардир будет возрастной защитник =)))) нужно реально усиление и не одним игроком....ну, а главное что бы он был не хуже смолова ))))))

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 декабря 2016, 22:35

      Хорошая цена для Панченко

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 декабря 2016, 22:06

      Командам ПФЛ надо скинуться, вскладчину купить всех лучших игроков РФПЛ и жребием распределить их по своим городам и весям необъятной Родины. Таким образом, ПФЛ начнёт выходить из кризиса и приблизится к ФНЛ по результатам игр и посещению фанов. РФПЛ есстесственным путём сравняется по уровню с ФНЛ ... и наступит тот долгожданный баланс качества игры и полного удвлетворения болельщиков всех команд. С ув. Ха!

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta > Par Mezan 20 декабря 2016, 05:22

      Правильно! А ПФЛ переименовать в "Новые Васюки" !...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Par Mezan 20 декабря 2016, 05:26

      Правильно! И Чемпионат мира 2018 года провести между сборными РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ! Россия - чемпион при любом раскладе! Со всеми призовыми местами в довесок... :-))))

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 19 декабря 2016, 21:17

      поразительная селекция

      0
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      Рейтинг: +26

      GK_61 19 декабря 2016, 20:15

      Было бы неплохо для Динамо, конечно

      -1
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