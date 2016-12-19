«Динамо» зимой планирует выкупить Панченко у ЦСКА за 1,8 миллиона

Московское «Динамо» не получало предложений по возвращению нападающего Кирилла Панченко, арендованного у армейцев до конца сезона, сообщает fcdin.com. Согласно информации источника, руководство бело-голубых не заинтересовано в возвращении игрока за сумму, которая прописана в договоре.

В ближайшее трансферное окно «Динамо» может выкупить права на футболиста у ЦСКА за 1,8 миллиона евро.