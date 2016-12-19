Черчесов: «Интересы сборной России накануне ЧМ-2018 должны ставиться выше клубных»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что при подготовке к первому в истории домашнему чемпионату мира клубы должны идти навстречу интересам национальной команды. По мнению специалиста, мировое первенство 2018 года является уникальным событием для России и национальная команда должна суметь составить на турнире должную конкуренцию.

«У нас осталось не так много времени на подготовку к Кубку Конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Понятно, что клубы решают свои задачи, борются за место в турнирной таблице РФПЛ. Иной раз они выпускают на матчи футболистов с незалеченными до конца травмами. Ценой таких жертв они набирают очки, но игроки зачастую выбывают из строя.

Считаю, что интересы национальной сборной России в преддверии первого домашнего Чемпионата мира должны в каких-то моментах превалировать над клубными делами. Всей нашей футбольной семье желательно осознать значимость момента и вместе, с взаимным уважением, двигаться вперед. Игроки большую часть времени находятся в своих командах, приезжая в сборную только на короткие периоды, потому ответственность за их подготовку лежит в основном на клубах. ЧМ-2018 – это уникальное для нашей страны событие, и сборная России должна быть конкурентоспособной на нем.

Есть ли у меня особые пожелания относительно соперников в оставшихся контрольных матчах до ЧМ-2018? На встрече c президентом РФС Виталием Мутко мы довольно четко расставили акценты относительно спарринг-партнеров в контрольных матчах. Понимаем, что сложно найти соперников высокого уровня в ситуации, когда все европейские сборные задействованы в отборочном цикле Чемпионата мира. Никаких капризов со стороны тренерского штаба в этом плане быть не может, ведь сложившаяся ситуация от нас не зависит. Все пожелания необходимо направлять в практическую плоскость. Кстати, мы подробно обсуждали форматы проведения контрольных матчей. В ходе одного сбора есть возможность сыграть две таких встречи, но если мы будем испытывать проблемы с соперниками, то ограничимся одним матчем. Так было в октябре, когда сборная играла с Коста-Рикой в Краснодаре. Ближайший сбор у национальной команды запланирован в марте. О проведении одного спарринга в эти сроки уже есть договоренность, над вторым сейчас работаем», – сказал Черчесов.