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    Тарханов: «Димитров может сыграть на любой позиции в атаке»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал подписание контракта с полузащитником софийской «Славии» Николаем Димитровым. Стороны заключили соглашение сроком на 2,5 года. Болгарин взял себе 17-й номер.

    «Димитров считался в свое время одним из самых талантливых игроков Болгарии, выступал за национальную сборную. Хавбек, может играть и слева и справа и под нападающим. Николай опытный, очень техничный игрок. Много качеств, которые меня привлекли: у него хороший дриблинг, хороший удар, выполняет стандарты. Мобильный игрок.

    Помимо атакующих действий, Николай достаточно хорошо играет в обороне. У него хорошая скорость. Я много просмотрел игроков, но у всех чего-то не хватало. Тогда я обратился к Николаю, и он с удовольствием согласился продолжить работу со мной в России. По стилю его можно сравнить с Эдгаром Манучаряном», – сказал Тарханов.

    Источник: ФК «Урал»

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    19.12.2016 15:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 декабря 2016, 19:29

      Вот и болгары потянулись на Урал, но сравнение с Манучаряном как-то снизило все плюсы болгарина

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