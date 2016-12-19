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    Отец Панченко сообщил, что ЦСКА хочет зимой вернуть его сына

    ЦСКА хочет вернуть форварда «Динамо» Кирилла Панченко из аренды этой зимой. Контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2017 года.

    «ЦСКА выходил с предложением вернуть Панченко в клуб уже зимой. Но сейчас многое зависит от «Динамо». Если клуб делает предложение Кириллу и он соглашается, то ЦСКА ничего не сможет сделать. Сейчас сезон отпусков, поэтому какая-то ясность может наступить, уже когда откроется трансферное окно.

    Вообще, арендное соглашение с «Динамо» не предусматривает досрочного возвращения игрока в ЦСКА. Но если клубы найдут общий язык по этому вопросу, то все возможно. Не исключаю такого варианта», – рассказал отец Кирилла Виктор Панченко.

    В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 21 матч в ФНЛ. В них он отметился 15 забитыми голами.

    Источник: ТАСС

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    19.12.2016 11:44
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 19 декабря 2016, 16:53

      Если Кирилл сам попросит его отпустить в ЦСКА, то Динамо отпустит. Насильно мил не будешь.
      Вот только далеко не факт, что он заиграет у Гончаренко.

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 19 декабря 2016, 16:35

      да пусть в динамо играет

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 декабря 2016, 15:14

      27 летний талант подающий надежды... даже забавно такое читать... но для России и коней это норма вещей... Васин в 28 лет, Панченко в 27... Только сейчас на них стали пытаться делать ставку... Не поздновато ли???

      3
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      Рейтинг: +25044

      bset > ivanthebest 19 декабря 2016, 16:53

      Да у нас еще Березуцкие будут подающими надежды лет 5

      2
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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 19 декабря 2016, 12:38

      Сейчас ему резона особо не будет возвращаться на самом деле. В Динамо он отлично заиграл. В следующем году они вернутся обратно в РФПЛ и он во главе команды.

      0
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      Рейтинг: +1496

      GM > Zarandar_52 19 декабря 2016, 13:10

      И чё, борьбой за выживание вместе с динамой заниматься?
      А в ЦСКА, как раз, есть резон возвращаться - Гончаренко будет перестраивать команду и, если все получится, то можно стать игроком основы надолго.

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 декабря 2016, 12:32

      кто ж его вернет ЦСКА по доброй воле?

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 19 декабря 2016, 12:10

      Возвращать зимой обязательно.Парень не глупый,поймёт.А Ионова нужно вернуть "Динамо".

      4
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      Рейтинг: +25044

      bset 19 декабря 2016, 11:58

      Что-то я сомневаюсь, что Динамо его отдаст. Хорошо идет. Плюс у Динамо запрет на регистрацию нового игрока. А заиграет ли Ионов - неясно

      0
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      Рейтинг: +4486

      Snek 19 декабря 2016, 11:57

      Мне кажется он захочет вернуться, так как ЦСКА всё-таки в РФПЛ играет, а в следующем году может и в еврокубки попасть, Динамо то вряд ли это сможет сделать даже через год.

      4
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 19 декабря 2016, 11:49

      Вот это хорошо. Слуцкий,на мой взгляд,совсем недооценил его.

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 декабря 2016, 11:49

      Зачем было отдавать ? .....

      0
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      Рейтинг: +1496

      GM > VikNMar 19 декабря 2016, 13:13

      Затем, что брали Траоре и считали, что он заиграет. + был Еременко + какие-то надежды были на Страндберга + считали Ионова хорошим усилением.

      В общем, лечи склероз.

      3
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