Анчелотти пообещал победить «РБ Лейпциг»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти оценил прошедший матч с «Дармштадтом» (1:0) как весьма сложный.

«Это был тяжелый матч. «Дармштадт» здорово оборонялся, а нам не хватало скорости в первом тайме. После перерыва стали играть чуть лучше. Самое важное, что мы в итоге смогли добиться победы и сохранить первое место.

В предстоящем в среду матче против «Лейпцига», нам нужно сделать все возможное для достижения победы», – сказал Анчелотти.

По итогам 15-ти туров «Бавария» и «РБ Лейпциг» возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги с 36 очками. Лишь за счет разницы забитых и пропущенных голов преимущество на стороне мюнхенцев.