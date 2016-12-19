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    Вице-президент «Монако» Васильев: «Судьи помогают «Лиону»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после неудачного матча своей команды с «Лионом» выступил с критикой в адрес арбитров встречи.

    «Результат этого матча полностью на совести арбитров. Я скажу то, что многие говорить не решаются – судьи помогают «Лиону». Так дальше продолжаться не может.

    Я готов повторить эти слова снова. Нужно остановить это, СМИ должны провести собственное расследование», – заявил Васильев.

    Напомним, матч 18-го тура французской Лиги 1 «Монако» – «Лион» закончился со счетом 1:3.

    Пенальти, офсайды, руки. Что вызвало недовольство вице-президента «Монако»

    Источник: ФК «Монако»

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    19.12.2016 07:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 19 декабря 2016, 13:36

      Судьи не помагают а Лион играет отлично

      0
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 19 декабря 2016, 13:12

      Раздуть вокруг монако еще больше шумихи? на кой это нужно, клуб и так имеет достойное внимание от СМИ- хорошие вливания средств, результативность, скандалы.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 декабря 2016, 10:52

      Наворовали в России и думает за это его во Франции уважать должны!

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 19 декабря 2016, 10:33

      У наших олигархов все та же песня, только по-французски.

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 19 декабря 2016, 09:35

      Проигрывай достойно.

      0
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