Главный тренер «Касимы»: «Позор, что арбитру не хватило смелости в игре с «Реалом»

Главный тренер клуба «Касима» Масатада Исии остался недоволен работой судей в финале клубного чемпионата мира против «Реала» (2:4). По его словам, арбитру встречи не хватило смелости.

«Мы создали проблемы «Реалу», но такие игры решаются за счет маленьких нюансов – решений, которые принимают игроки или тренеры. С самого начали мы показали отвагу и играли на пределе своих возможностей. Надеюсь, что мы смогли показать пример для многих команд в разных частях мира.

Позор, что арбитру в определенный момент игры не хватило достаточной смелости», – сказал Исии.