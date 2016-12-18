Траоре может продолжить карьеру в «Малаге»

Нападающий «Монако» Ласина Траоре, на правах аренды выступающий за ЦСКА, может продолжить карьеру в «Малаге». Напомним, ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна ивуариец покинет стан армейцев и присоединится к одному из европейских клубов.

«У Траоре есть вариант перейти в «Малагу», но на данный момент стороны пока не договорились по условиям», – заявил источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне Траоре провел за ЦСКА в РФПЛ 14 матчей, в которых забил пять голов.