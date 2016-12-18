Сане и Ивоби выйдут с первых минут в матче между «Манчестер Сити» и «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Арсенала», в которых команды начнут центральный матч 17-го тура АПЛ.

«Манчестер Сити»: Браво, Клиши, Коларов, Отаменди, Сабалета, Фернандо, Де Брюйне, Силва, Туре, Сане, Стерлинг.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Паулиста, Косиельни, Монреаль, Джака, Коклен, Уолкотт, Озил, Ивоби, Санчес.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Этихад Стэдиум» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного матча.