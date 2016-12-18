Клубный чемпионат мира. «Реал» благодаря хет-трику Роналду обыграл «Касиму» и стал победителем турнира

В финале клубного чемпионата мира «Реал» в упорной борьбе одолел «Касиму» и стал победителем турнира. В основное время встречи команды не сумели выявить победителя – 2:2. На дубль японца Гаку Сибасаки мадридцы ответили голами Карима Бензема и Криштиану Роналду. В дополнительное время встречи португальский форвард забил еще два мяча и принес своей команде победу.

Клубный чемпионат мира. Финал

Реал (Испания) – Касима (Япония) – 4:2 (1:1; 1:1; 2:0; 0:0)

Голы: 1:0 – Бензема, 9; 1:1 – Сибасаки, 44; 1:2 – Сибасаки, 52; 2:2 – Роналду, 60 (с пенальти); 3:2 – Роналду, 98; 4:2 – Роналду, 104.