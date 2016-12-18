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  • Клубный чемпионат мира. «Реал» благодаря хет-трику Роналду обыграл «Касиму» и стал победителем турнира

Клубный чемпионат мира. «Реал» благодаря хет-трику Роналду обыграл «Касиму» и стал победителем турнира

18 декабря 2016, 16:01
6

В финале клубного чемпионата мира «Реал» в упорной борьбе одолел «Касиму» и стал победителем турнира. В основное время встречи команды не сумели выявить победителя – 2:2. На дубль японца Гаку Сибасаки мадридцы ответили голами Карима Бензема и Криштиану Роналду. В дополнительное время встречи португальский форвард забил еще два мяча и принес своей команде победу.

Клубный чемпионат мира. Финал

Реал (Испания) – Касима (Япония) – 4:2 (1:1; 1:1; 2:0; 0:0)

Голы: 1:0 – Бензема, 9; 1:1 – Сибасаки, 44; 1:2 – Сибасаки, 52; 2:2 – Роналду, 60 (с пенальти); 3:2 – Роналду, 98; 4:2 – Роналду, 104.

Источник: Бомбардир.ру
Клубный чемпионат мира Реал Касима Антлерс Роналду Криштиану Сибасаки Гаку
Комментарии (6)
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Kaisla
1482066243
пидар рональду
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Masteralex
1482066563
Удивительно, что японцы, участвующие в турнире в качестве хозяев дошли до финала, и даже вышли вперёд во втором тайме. Но интриги в турнире уже стабильно нет и в очередной раз победила команда из Европы
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shinnik
1482066844
хто был комиссаром матча?
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alll-1
1482067828
Поздравляю!
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Ral13
1482073458
Молодцы! Просто красавцы!!! Мои поздравления!!!
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Sergil
1482080922
В основное время не могут победить, только в добавленное
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