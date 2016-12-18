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    Игуаин: «Если «Ювентус» не выиграет Серию А, то это будет только наша вина»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился впечатлениями от победы над «Ромой» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Напомним, что аргентинский форвард стал автором единственного забитого мяча в этой встрече.

    «Доволен тем, что мы победили и увеличили отрыв от «Ромы». В данный момент это очень важно. Да, у нас есть преимущество в турнирной таблице перед другими командами, но чемпионат еще не завершен. Главный соперник «Ювентуса» – мы сами. Если не выиграем Серию А, то это будет только наша вина», – заявил Игуаин.

    Источник: Football Italia

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    18.12.2016 12:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 декабря 2016, 19:52

      Он прав, если ЮВЕ сами не начудят, станут чемпионами

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 декабря 2016, 15:50

      Юви наоборот купив звезд ослабел... верните тевеза Марато пирло и все

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 18 декабря 2016, 13:13

      Выиграет

      0
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