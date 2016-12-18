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    Канделаки: «В Краснодаре муж с заботой и любовью укутал меня шарфиком «Зенита»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о том, почему во время матча чемпионата России «Краснодар»«Зенит» (2:1) на ней был надет шарф питерского клуба.

    «Спокойствие мужа – важный компонент семейного счастья. Многие почему-то считают, что руководитель спортивного телеканала не должен демонстрировать спортивные предпочтения, которые есть в его семье. Но это же глупости! Муж с детства болеет за два клуба – «Зенит» и «Фиорентину». И то, и другое для москвича не слишком типично, согласитесь. Но так сложилось, что поделаешь? Мой приход на «Матч ТВ» никак на это повлиял, более того, не понимаю, почему это нужно скрывать.

    В Краснодаре мы были большой компанией, болеющей за «Зенит». Естественно, муж с заботой и любовью укутал меня клубным шарфиком. Но обсуждалось это так, словно в мире спорта произошло какое-то важное событие. Удивительный эффект.

    А еще мой сосед – Вася Березуцкий. Дружу и советуюсь с Гинером, которого знаю не первый год. Многие мои друзья – закоренелые спартаковские болельщики с огромным стажем. Неужели и это проблема? Наоборот, если мои шарфы привлекают внимание к спорту, вижу в этом только плюс», – сказала Канделаки.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.12.2016 06:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +915

      спанчес 19 декабря 2016, 08:08

      чё-то у чувака слева голова какая то странная

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 18 декабря 2016, 21:53

      голубой шарф, красное пальто... наверно красно синее нижнее бельё ))))))))

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 декабря 2016, 19:28

      Но вот красное пальтишко точно не в тему

      1
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      Рейтинг: +1186

      Argon 18 декабря 2016, 17:09

      Жесткий был матч.
      А Канделаки пусть хоть стринги с лого Зенита одевает. Ждем фотки.

      3
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      Рейтинг: +997

      egrrr 18 декабря 2016, 13:31

      Канделаки ошибается,всем фиолетово в каком она шарфе,фиолетовом или голубом!!!

      2
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      Рейтинг: +82

      Mi6 18 декабря 2016, 13:12

      Живёт в своём мирке

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 18 декабря 2016, 13:00

      здесь всё ясно, матч тв - это "газпром-медия", за кого ей ещё болеть кроме как за бомжей

      1
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      Рейтинг: +47

      edmund 18 декабря 2016, 11:36

      укутались бомжарики

      2
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 18 декабря 2016, 10:40

      околофутбол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Симбир 18 декабря 2016, 10:28

      Бережёт старушку, ей 41, ему 29...

      4
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