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    Сарычев: «У Крицюка нет слабых сторон. Он соответствует амбициям «Зенита»

    Бывший вратарь «Торпедо» Валерий Сарычев выразил мнение, что «Зенит» должен приобрести голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка. По словам экс-футболиста, у россиянина практически не имеется слабых сторон.

    – По Джанаеву я сомневаюсь. Дело в том, что «Ростов» и «Зенит» играют совершенно по-разному. Дончане часто действуют вторым номером, располагаются на своей половине очень компактно – Сослан к этому футболу привык. В «Зените» по-другому: там команда много владеет мячом, к тому же, насколько известно, Мирча Луческу требует дорожить мячом и на своей половине.

    – Кстати, в том числе и с этим связаны грубые ошибки Лодыгина в начале сезона.

    – Да. Всех требований Луческу к вратарям я не знаю, но логично предполагать, что главному тренеру «Зенита» надо, чтобы он уверенно и активно играл ногами. И важно, чтоб это было для голкипера привычно. Потому при колоссальной стабильности Джанаева не считаю его подходящей кандидатурой для «Зенита». Сослан хорош именно в «Ростове». А вот Крицюк питерцам подошел бы.

    – Вы опередили мой вопрос.

    – Станислав выделяется полным набором качеств для сильного вратаря команды с максимальными амбициями. В отличие от других кандидатов, у Крицюка нет слабых сторон. Вратарь «Краснодара» и на линии четко действует, и на выходах надежен, и ногами играет хорошо. Кроме того, стабилен. Грубые и необъяснимые ошибки для него почти исключены.

    – Прямо идеальный вратарь получается.

    – Единственный минус – иногда теряет концентрацию. Но подчеркну, это случается редко и с опытом должно пройти. Дополнительный плюс Крицюка – опыт. К своим 26 годам он уже успел поиграть в Португалии и в еврокубках, что такое борьба за медали в нашей Премьер-лиге, тоже знает. К амбициям «Зенита» должен оказаться готов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    17.12.2016 21:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 18 декабря 2016, 09:56

      зачем он нужен Зениту

      0
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      ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik > Garrincha58 18 декабря 2016, 13:38

      Мячи отбивать

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > altezzik 18 декабря 2016, 13:54

      =)

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 декабря 2016, 08:45

      А у Краснодара спросили???

      0
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      ...
      Рейтинг: +79

      Giletka > bolela_16 18 декабря 2016, 11:28

      Да пусть заберут быстрее в Зенит, косячит кошмарно. Причем как раз на выходах и при игре ногами. Я спокойнее, когда Синицын выходит.

      0
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      Рейтинг: +11488

      alp 18 декабря 2016, 01:10

      если вместо шатова то я сильно сомневаюсь

      1
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