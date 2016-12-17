Конте: «Игроки «Челси» должны понимать, что сыграно лишь 17 матчей в АПЛ, рано смотреть в таблицу»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0). Эта победа стала для синих 11-й подряд в нынешнем розыгрыше национального чемпионата. Лондонцы продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу, имея в своем активе 43 очка.

«11 побед подряд в АПЛ – фантастический результат. Но поздравлять стоит игроков, а не меня. Чувствую радость за них, они заслужили этот успех – я вижу это ежеминутно. Рад за болельщиков – их невероятная поддержка, как дома, так и на выезде, помогает нам добиваться побед.

Тем не менее, мы способны на большее. Я доволен достигнутым уровнем, но если мы продолжим работать в том же духе, то станем еще сильнее. Мы должны осознавать, что сыграно лишь 17 матчей и мы даже еще не на полпути. Мы работаем очень хорошо и находимся в хорошем состоянии, но не стоит заглядывать в таблицу. Мы не должны обращать внимание на конкурентов, нужно всего лишь продолжать усердно трудиться», – сказал Конте.