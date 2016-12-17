Давид Луис признался в любви «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луис заявил, что выступление за лондонский клуб является одним из лучших этапов в его карьере. Отметим, что бразилец выступал за синих с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «ПСЖ», а затем вернулся в Англию.

«Я люблю этот клуб, поэтому когда появилась возможность вернуться в «Челси», то с удовольствием это сделал. Выступление за эту команду – один из лучших этапов в моей карьере. Мне хочется помогать партнерам и приносить пользу этому клубу», – сказал Луис.