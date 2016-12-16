Генеральный директор «Кубани»: «Стараемся улучшать ситуацию с долгами, но работы непочатый край»

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка рассказал о финансовой ситуации в клубе. Ранее сообщалось, что ряд игроков могут покинуть клуб из-за долгов по зарплате.

– Мы стараемся улучшать ситуацию, работаем. Но работы этой еще непочатый край. Хотели бы быстрее закрыть долги, но пока складывается все вот так.

– Выплачивает ли клуб неустойку уволенному главному тренеру Дану Петреску?

– Частично выплатили. Работаем над этим, – сказал Крапивка.

Ранее появлялась информация, что футболисты «Кубани» не получали зарплаты на протяжении четырех–пяти месяцев и готовы обратиться в палату по разрешению споров РФС.