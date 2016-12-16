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«Кубань» не нашла спонсора и может лишиться ряда игроков

16 декабря 2016, 21:31
8

«Кубань» по-прежнему не нашла генерального спонсора, чтобы погасить долги по зарплатам футболистов. Сообщается, что многие игроки могут покинуть клуб.

По информации источника, ряд футболистов не получали заработной платы уже на протяжении четырех–пяти месяцев и намерены обратиться с заявлениями в палату по разрешению споров РФС.

Отмечается, что требования футболистов с высокой вероятностью будут удовлетворены, после чего они смогут уйти из «Кубани» в статусе свободных агентов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (8)
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T 72
1481913363
Жаль
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kykyi
1481913887
Пятый пошел?
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Freyk
1481914807
Добро пожаловать во второй дивизион. Вообще не жаль, с их-то руководством. У Краснодара уже есть нормальный клуб.
Ответить
alp
1481916905
Херово.
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ЖОРРО
1481920554
Видимо в Краснодаре хотят оставить один клуб...жаль,ведь ФК Кубань по нашим меркам клуб старинный))
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нейтральныйкакникто
1481931469
Процесс идёт полным ходом-в ФНЛ будут играть российские футболисты с адекватными гонорарами.Не это ли повод для них , расти и развиваться?
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слуцкер
1481970118
прям как томь и анжи
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