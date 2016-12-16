«Кубань» не нашла спонсора и может лишиться ряда игроков

«Кубань» по-прежнему не нашла генерального спонсора, чтобы погасить долги по зарплатам футболистов. Сообщается, что многие игроки могут покинуть клуб.

По информации источника, ряд футболистов не получали заработной платы уже на протяжении четырех–пяти месяцев и намерены обратиться с заявлениями в палату по разрешению споров РФС.

Отмечается, что требования футболистов с высокой вероятностью будут удовлетворены, после чего они смогут уйти из «Кубани» в статусе свободных агентов.