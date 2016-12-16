Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент: «Митрюшкиным интересуются несколько клубов. «Зенита» в этом списке нет»

    Агент вратаря швейцарского «Сьона» Антона Митрюшкина Михаил Череповский рассказал, что к его клиенту проявляют интерес несколько клубов.

    «Сейчас к Антону проявляют интерес сразу несколько клубов, но с этим вопросом лучше обратиться к руководству «Сьона». Насколько я знаю, в этом списке нет «Зенита», мы не ведем диалог с его представителями.

    Приоритеты остаются прежними, есть перспектива и желание перейти в сильный европейский чемпионат, для этого Антон приложит максимум усилий», – сказал Череповский.

    В нынешнем сезоне Митрюшкин провел за «Сьон» 20 матчей, пропустил 36 голов, три игры отстояв на ноль. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2016 21:00
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 16 декабря 2016, 23:50

      Ну и дыра, просто дырища.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 декабря 2016, 22:28

      Три раза повезло! 20-3=17, 36/17=2.12
      В среднем пропускал 2 гола за игру...
      Места Зенита!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 16 декабря 2016, 22:25

      если Зенит будет покупать из русских вратарей доступных мало, Митришкин может попасть в этот список))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 декабря 2016, 22:24

      Транзитом через Спартак... Выкупить по контракту за копейки и продать в бундеслигу за 10 лямов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 декабря 2016, 22:09

      Только Европа. Молодец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 16 декабря 2016, 22:06

      удачи парню

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 16 декабря 2016, 21:27

      Не зассал и поехал в Европу. А сборникам нашим лимит выбил комфортные зарплаты, поэтому смысла из России уезжать нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2655

      swot1205 16 декабря 2016, 21:13

      Тезка удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 декабря 2016, 21:08

      Митрюха не пойдет к бомжам.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 