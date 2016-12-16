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    Директор «Тосно»: «Марков в ЦСКА? Смотря сколько денег предложат»

    Директор «Тосно» Леонид Хоменко подтвердил информацию, что ЦСКА заинтересовался нападающим команды Евгением Марковым.

    – Интерес со стороны ЦСКА есть. Но не только со стороны армейцев. Сейчас преждевременно о чем-то говорить.

    – ЦСКА обращался к вам с просьбой отпустить Маркова на сборы с командой?

    – Сейчас все в отпуске. Ничего такого пока не было.

    – А если поступит такое предложение?

    – Смотря сколько денег предложат. Это вопрос переговоров. И потом, Евгений травмирован. Он не доиграл у нас первую часть сезона. Не будет же ЦСКА приглашать на сборы травмированного футболиста.

    – А когда он должен восстановиться?

    – Надеюсь, что к началу сборов. Но надо понимать, что «Тосно» нужно решать свои задачи. Мы на Маркова рассчитываем.

    – Когда может наступить какая-то ясность?

    – Думаю, когда Евгений выйдет из отпуска. Дайте нам немного отдохнуть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2016 16:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 16 декабря 2016, 21:50

      Утятина

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 16 декабря 2016, 20:24

      Вброс

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 декабря 2016, 19:47

      У Тосно цель - РФПЛ. Накой ему продавать ценных игроков. Да и сам Женя захочет ли в ЦСКА? )

      1
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      Рейтинг: +192

      LINED > APchelov 16 декабря 2016, 19:57

      Почему бы и нет?

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 декабря 2016, 19:30

      Первый понт директора ...

      -1
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