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    «Зенит» объявил о подписании Эрнани

    Бразильский полузащитник Эрнани стал игроком «Зенита». Соглашение рассчитано на пять лет.

    Эрнани выступал за «Атлетико Паранаэнсе». В минувшем розыгрыше чемпионата Бразилии Эрнани провел 30 матчей, в которых забил шесть голов.

    В 2011 году футболист выиграл первенство Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U17.

    «Зенит» приветствует Эрнани в Санкт-Петербурге и желает новых побед вместе с сине-бело-голубыми», — сообщили в российском клубе.

    Бьет сильнее Халка, и еще 4 факта о новичке «Зенита», которые вы не знаете

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.12.2016 12:55
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +664

      Небесная 16 декабря 2016, 22:19

      Удачи ему и нам

      0
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 16 декабря 2016, 20:15

      Добро пожаловать ! Удачи с Зенитом !

      1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 16 декабря 2016, 19:10

      Не спешите радоваться,"Мистер" его года 2 на лавке подержит и теории будет учить..А потом будет Вам счастье :)

      0
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      Рейтинг: +2395

      shurik45 16 декабря 2016, 19:00

      Да уж этот парень будет куда мощнее Халка. Ну а Зенит с удачным приобретением !

      1
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      Рейтинг: +4095

      Kollljan 16 декабря 2016, 16:27

      Интересно, за сколько шекелей его купили?

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 16 декабря 2016, 15:59

      Добро пожаловать
      Теперь надо гнать этого нитика витцеля пускай идёт у юве лавку будет потерать

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 16 декабря 2016, 15:48

      Интересно будет посмотреть,жду контрольных матчей!

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 16 декабря 2016, 15:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бомжи вам Мигеля из танцев на тнт впарили... аха ха))

      -5
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      Рейтинг: +664

      Небесная > Obojaemiy 16 декабря 2016, 22:21

      ты смотришь танцы и даже знаешь там кого-то?

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > Небесная 17 декабря 2016, 08:52

      я не смотрю. рекламу то все равно показывают..

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 16 декабря 2016, 15:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не черноват ли он для Зенита?

      -7
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 декабря 2016, 14:56

      Кто это?

      -3
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