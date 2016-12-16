Кисслинг планирует выиграть титул перед уходом из футбола

Нападающий леверкузенского «Байера» Штефан Кисслинг рассчитывает завершить свою профессиональную карьеру завоеванием титула.

«Было бы здорово завершить свою карьеру титулом. И я все еще верю в такой вариант. Мой контракт с «Байером» рассчитан еще на полтора года.

За это время я планирую сыграть как можно больше матчей, но все зависит от моего здоровья. Хочу использовать оставшееся время наилучшим образом», – цитирует Кисслинга Sky.

После 14 туров в немецкой Бундеслиге «Байер» располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 20 очками. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 13 очков.