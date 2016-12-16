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Селихов отказался от 50 миллионов ради перехода в «Спартак»

16 декабря 2016, 09:45
34

Появились подробности трансфера голкипера Александра Селихова из «Амкара» в «Спартак». Известно, что столичный клуб заплатил за игрока 250 миллионов рублей, при этом, согласно контракту с пермяками, сам Селихов при переходе в другой клуб должен был получить 20% от суммы трансфера. Но по договоренности с «Амкаром» Селихов отказался от этого пункта в контракте, то есть от 50 миллионов рублей.

Напомним, что контракт был подписан в конце ноября, а вступил в силу – 6 декабря. Этот трансфер стал рекордным для пермского клуба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Селихов Александр
Комментарии (34)
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Фан666
1481871051
Не понял смысла отказа. Но очень похоже на откат руководству Амкара. Типа паря если не откатишь 50 лямов, мы тебя в Спартак не продадим
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dolf666
1481871987
250 000 000???? за Селихова?!?!?!?!?!?! я сплю?
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МасСуд
1481872703
ахует.... бля, мужик вкалывает сутками на заводе или в шахте за гроши, по сравнению с такими заработками...... а эти педики на ухоженных газонах и крутой экипировкой в свое удовольствие шараёбят(игрой Футбол то что происходит в рфпл никак не назовешь)... и такие разницы в достатке
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subbotaspartak
1481874745
Что случилось, так тому и быть, А вот место в Спартаковских створках Ещё надо добыть. Это не будет стоить простого - Сместить Реброва.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1481874870
Красава благородный жест
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alboro
1481875944
Мутно как-то
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IVAN53
1481878450
Здесь всё просто) Не отказался бы, не было бы и сделки)и не было бы всё равно этих 50 лямов)
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ilichkadr
1481879063
Загубят спартачи Селихова........
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mik1954
1481881877
Молодец что побрезговал...
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perm 242
1481900134
удачи Александру в новом клубе .... надеюсь карьера пойдёт по нарастающей ...
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