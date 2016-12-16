Селихов отказался от 50 миллионов ради перехода в «Спартак»

Появились подробности трансфера голкипера Александра Селихова из «Амкара» в «Спартак». Известно, что столичный клуб заплатил за игрока 250 миллионов рублей, при этом, согласно контракту с пермяками, сам Селихов при переходе в другой клуб должен был получить 20% от суммы трансфера. Но по договоренности с «Амкаром» Селихов отказался от этого пункта в контракте, то есть от 50 миллионов рублей.

Напомним, что контракт был подписан в конце ноября, а вступил в силу – 6 декабря. Этот трансфер стал рекордным для пермского клуба.